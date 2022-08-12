В Анапе запустили стартовую версию городского приложения

Для жителей и туристов Анапы разработали мобильное приложение. Там есть гид с достопримечательностями и новостной раздел

Приложение назвали «Моя Анапа». Сейчас уже работает его стартовая версия. Его разработали для туристов и местных жителей. С помощью сервиса можно отправить жалобу, прочитать новости и посмотреть местные достопримечательности.

Для гостей города в приложении есть 3D-панорамы с высоты птичьего полета и специальный раздел «туристические маршруты» с аудиогидом. Сейчас разрабатывают маршруты вдоль моря с навигационными офлайн-картами. Первым представили маршрут по Бугазской косе. Также есть информация об оборудованных пляжах Анапы.

В приложении создали раздел «сообщения», через который будут оповещать о штормовых предупреждениях. Кроме того, с помощью сервиса можно направить жалобу или задать вопрос мэрии города.

Приложение доступно для пользователей Android и IOS. Скачать его можно в Google Play и Apple App Store по названию «Моя Анапа».

Ранее Юга.ру рассказывали, что МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию».