В Анапе запустили стартовую версию городского приложения

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для жителей и туристов Анапы разработали мобильное приложение. Там есть гид с достопримечательностями и новостной раздел

Приложение назвали «Моя Анапа». Сейчас уже работает его стартовая версия. Его разработали для туристов и местных жителей. С помощью сервиса можно отправить жалобу, прочитать новости и посмотреть местные достопримечательности.

Для гостей города в приложении есть 3D-панорамы с высоты птичьего полета и специальный раздел «туристические маршруты» с аудиогидом. Сейчас разрабатывают маршруты вдоль моря с навигационными офлайн-картами. Первым представили маршрут по Бугазской косе. Также есть информация об оборудованных пляжах Анапы.

В приложении создали раздел «сообщения», через который будут оповещать о штормовых предупреждениях. Кроме того, с помощью сервиса можно направить жалобу или задать вопрос мэрии города.

Приложение доступно для пользователей Android и IOS. Скачать его можно в Google Play и Apple App Store по названию «Моя Анапа».

Ранее Юга.ру рассказывали, что МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию». 

Анапа Курорты и туризм

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте