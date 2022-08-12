В Анапе в парке появится ротонда в греческом стиле
В анапском селе Витязево завершают реконструкцию парка. Там появится новая ротонда
В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что в парке Витязево почти закончилась реконструкция. Там сделали новую парковку, установили спортплощадку и собираются выровнять газоны.
Кроме того, там почти закончили строительство ротонды в греческом стиле. Власти считают, что она станет востребованной фотозоной. Также там оформят в едином стиле лавочки и фонари.
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