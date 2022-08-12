В Анапе в парке появится ротонда в греческом стиле

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта мэрии Анапы
    © Скриншот сайта мэрии Анапы

В анапском селе Витязево завершают реконструкцию парка. Там появится новая ротонда

В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что в парке Витязево почти закончилась реконструкция. Там сделали новую парковку, установили спортплощадку и собираются выровнять газоны.

Кроме того, там почти закончили строительство ротонды в греческом стиле. Власти считают, что она станет востребованной фотозоной. Также там оформят в едином стиле лавочки и фонари.

  • © Скриншот сайта мэрии Анапы
    © Скриншот сайта мэрии Анапы

Как писали Юга.ру, в Анапе решили построить центр пляжных видов спорта. На его проект уже выделили средства, но сроки и суммы не уточнили. Также в городе хотят сделать скейт-парк площадью порядка 8 га. Это будет крупнейший скейт-парк в стране. 

Анапа Благоустройство Парки

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