В Анапе в парке появится ротонда в греческом стиле

В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что в парке Витязево почти закончилась реконструкция. Там сделали новую парковку, установили спортплощадку и собираются выровнять газоны.

Кроме того, там почти закончили строительство ротонды в греческом стиле. Власти считают, что она станет востребованной фотозоной. Также там оформят в едином стиле лавочки и фонари.