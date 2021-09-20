В Анапе построят крупнейший скейт-парк в стране

В анапском скейт-парке на 8 га будут открытые площадки разного уровня сложности, рельефная трасса и территории для маленьких скейтбордистов

Напомним, в июне власти Анапы объявили о строительстве Императорского парка. Он протянется от Супсехского шоссе до смотровой площадки с видом на море и город. В прогулочной зоне планируют обустроить места отдыха, заняться озеленением, установить фонтаны, водные игровые площадки, скейт-парк и другие спортивные сооружения. Проект нового парка закрепят в генеральном плане Анапы.

20 сентября стало известно, что на территории Императорского парка построят скейт-парк площадью порядка 8 га. Кроме открытых площадок, планируется создать крытый памп-трек (велосипедную трассу с разным рельефом), который позволит заниматься спортом в любую погоду.

В скейт-парке будут отдельные площадки с разным уровнем сложности, благодаря чему заниматься смогут люди любой подготовки. Большое внимание уделят площадкам для маленьких скейтбордистов, которые осваивают трюковые самокаты и беговелы.

Территория парка будет разделена на дорожки для пешеходов, скейтеров и велосипедистов. Для транспорта со скоростью движения до 25 км/ч выделят отдельную полосу.

Оборудование парка будет отвечать всем международным стандартам, и он сможет принимать соревнования международного уровня, включая Чемпионат мира. Планируется, что в парке смогут тренироваться райдеры олимпийского уровня, сообщили в пресс-службе Анапы.