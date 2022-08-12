Во время ливня в Краснодаре дерево упало на проезжую часть

В Краснодарском крае на 12 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. Утром в Краснодаре пошел сильный дождь с грозой. Очевидцы сообщили в соцсетях, что на проезжую часть ул. Автолюбителей упало большое дерево. По их словам произошло это после удара молнии.

В Муниципальном Центре управления Краснодара рассказали, что на месте уже работает муниципальная аварийно-спасательная служба спасения. Дерево распилят и уберут с проезжей части. Сотрудники ГИБДД направляют машины в объезд.

«Советуем водителям выбирать другой маршрут», — добавили в ведомстве.