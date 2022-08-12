Во время ливня в Краснодаре дерево упало на проезжую часть
12 августа днем на проезжую часть улицы Автолюбителей в Краснодаре упало дерево. Движение затруднено
В Краснодарском крае на 12 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. Утром в Краснодаре пошел сильный дождь с грозой. Очевидцы сообщили в соцсетях, что на проезжую часть ул. Автолюбителей упало большое дерево. По их словам произошло это после удара молнии.
В Муниципальном Центре управления Краснодара рассказали, что на месте уже работает муниципальная аварийно-спасательная служба спасения. Дерево распилят и уберут с проезжей части. Сотрудники ГИБДД направляют машины в объезд.
«Советуем водителям выбирать другой маршрут», — добавили в ведомстве.
Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 12 августа переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 м/с, температура воздуха днем 30-32 °С.
Согласно подробному прогнозу погоды, дождь в Краснодаре будет идти до 15 часов дня. На проблемные участки города выехала дежурить водооткачивающая техника.
Ранее Юга.ру писали, что в начале августа в Краснодаре прошел град, а улицы Новороссийска затопило так что пришлось спасать атомобили.