В Краснодарском крае снова объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае 12 августа объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах ожидаются ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20 м/с.

В Краснодаре ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 м/с, температура воздуха днем 30-32 °С.

По краю также пройдут кратковременные дожди и будет облачно. Местами возможна гроза. Днем воздух прогреется до 29-34 °С, в горах до 23-28 °С. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

На Черноморском побережье днем 28-33 °С. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей. В Сочи днем ожидается 29 °С и дождь, в Анапе и Геленджике 28 °С.

На выходных в краевой столице прогнозируют 33-34 °С. В субботу будет солнечно, а в воскресенье пройдет дождь.

По краю 13 августа обещают кратковременные дожди с грозой, 14 августа погода должна быть солнечной и без осадков. Воздух прогреется до 28-32 °С.

На Черноморском побережье в выходные дни осадков не ожидается. В Сочи воздух прогреется до 30 °С, в Анапе до 29 °С, а в Геленджике будет 28 °С. На Азовском побережье будет 30-34 °С, без осадков.

Как писали Юга.ру, из-за сильного ветра в Анапе 8 августа запретили выходить в море на катамаранах и надувных плавательных средствах. Но некоторых это не остановило и они плавали на сапбордах. А 9 августа в районе заповедника «Утриш» в 6 километрах от берега нашли сапборд. Позже в море обнаружили парня и и мертвую девушку.