В Новороссийске двух сотрудников транспортной полиции задержали во время получения взятки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудников линейного отдела МВД на транспорте в Новороссийске задержали УФСБ

В Новороссийске задержали 30 и 39-летнего оперуполномоченных группы уголовного розыска Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения).

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что полицейские знали о расследовании дела в отношении мужчины, подозреваемого в хранении наркотиков. Тогда сотрудники пообещали подозреваемому, что его не посадят, если он передаст им 50 тыс. рублей. 

Мужчина согласился и сообщил об этом в следственный комитет Новороссийска. Днем 4 августа оперуполномоченные получили деньги от местного жителя в отделе полиции. После этого их задержали.

Один из полицейских сейчас находится под стражей. В ближайшее время такую же меру пресечения изберут для второго мужчины. Расследование дела продолжается.

В пресс-службе УТ МВД на транспорте по ЮФО сообщили, что в отношении сотрудников начали служебную проверку. Если вина подтвердится, то их уволят и назначат наказание в соответствии с законом.

Как писали Юга.ру, в конце июля задержали и отстранили от должности начальника полиции Темрюкского района. Он подозревается в получении взятки. 

Взятка Новороссийск Полиция Следственный комитет

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