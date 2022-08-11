Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи запросил у застройщика взятку в 75 млн. рублей. Уголовное дело передали в суд

По данным следствия, осенью 2020 года гендиректор строительной компании сказал 51-летнему мужчине, что хочет построить комплекс апартаментов на участке в Адлерском районе. На что тот предложил ускорить оформление документов на строительство. Для этого нужно было дать взятку в 75 млн рублей директору департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. В случае отказа мужчине обещали устроить проблемы, при которых он не сможет начать стройку.

Напомним, весной 2021 года на бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи и его 51-летнего знакомого возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Застройщик согласился, передал посреднику 3 млн 750 тыс. рублей и сообщил об этом в полицию. После этого мужчина должен был передать вторую часть суммы в 20 млн рублей. Он сделал это 30 апреля 2021 года в одном из кафе Сочи. После этого бывшего директора департамента и его знакомого задержали.

В ходе следствия выяснилось, что 51-летний обвиняемый с 2018 по 2021 год предлагал за деньги помочь с покупкой квартир от застройщиков по заниженной стоимости и оформлением прав на земельные участки. Кроме того, выполнять обещания он не собирался. В пяти случаях он не смог довести преступления до конца, так как люди обращались в полицию. Но два раза ему удалось обмануть граждан и похитить в общей сумме больше 20 млн рублей.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что на имущество обвиняемых наложили арест почти на 23 млн рублей. Сейчас мужчины находятся под стражей. Расследование дела завершено, материалы направили в суд.