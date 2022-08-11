Под Краснодаром водитель сбила пешехода, перебегавшего дорогу

Краснодарский край

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  • Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 11 августа на трассе М-4 под Краснодаром водитель сбила пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Он скончался до приезда скорой помощи

Авария произошла 11 августа в 7:10 на трассе М-4. По информации УМВД по Краснодару, 45-летняя женщина на автомобиле марки Chevrolet ехала по трассе М-4 со стороны поселка Лорис в сторону Новознаменского.

В районе заправки она сбила пожилого мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. От полученным травм пешеход скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

В социальных сетях очевидцы написали, что на вид мужчине было лет 60. После происшествия на трассе собралась огромна пробка. Полиция Краснодара сейчас проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

Юга.ру также рассказывали, что утром 9 августа в Северском районе столкнулись сразу три автомобиля, два водителя и два пассажира погибли на месте.  А по информации «Автодора», в середине августе на дорогах резко вырастет автомобильный трафик, а значит, и вероятность ДТП. 

ДТП Происшествия смерть

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