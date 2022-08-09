В Краснодарском крае в аварии с тремя автомобилями погибли четыре человека

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/mvd_23
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/mvd_23

Утром 9 августа в Северском районе столкнулись сразу три автомобиля, два водителя и два пассажира погибли на месте

В Северском районе Краснодарского края 9 августа в 6:05 столкнулись сразу три автомобиля. Погибли четыре человека, их личности сейчас устанавливает полиция. 

В УМВД по краю сообщили, что водитель автомобиля Honda Accord ехал со стороны Краснодара в сторону Новороссийска и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем LADA Largus. После чего ВАЗ-2114, который ехал следом столкнулся с автомобилем LADA. В результате аварии погибли водители Honda, LADA и два ее пассажира.

Юга.ру рассказывали, что, по информации «Автодора», в середине августе на дорогах по пути к Азовскому и Чёрному морям резко вырастет автомобильный трафик, а значит, и вероятность ДТП. Сейчас на опасных участках на трассах Краснодарского края за нарушениями правил следят 10 квадрокоптеров. 

Аварии ДТП Полиция Происшествия Северский район

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