В Краснодаре в Прикубанском округе построят школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест

На улице Батуринской в Краснодаре в течение двух лет планируют построить школу и детский сад

В Краснодаре на улице Батуринской построят новый детский сад на 350 мест и школу на 1,5 тыс. мест. Муниципальные контракты уже заключены, рассказал мэр города Андрей Алексеенко в своем телеграме.

Возводить объекты планируют начать до конца августа. Закончить строительство детсада хотят в 2023 году, школы — в 2024. По словам мэра, В детском саду сделают игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы. Также каждое учреждение обеспечат столовыми, медицинскими кабинетами и кабинетами психологов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить школу на 600 человек в станице Елизаветинской. А в поселке Российском начали строить первый детсад на 100 мест.

Также Юга.ру рассказывали, что в Прикубанском округе Краснодара дефицит мест в школах и детских садах. В одном из самых дорогих микрорайонов округа, в Губернском, первоклассникам отказали в обучении в местных школах №№ 102, 104.