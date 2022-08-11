В Краснодаре в Прикубанском округе построят школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест

Краснодарский край

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  • © Фото jcomp, ru.freepik.com
    © Фото jcomp, ru.freepik.com

На улице Батуринской в Краснодаре в течение двух лет планируют построить школу и детский сад

В Краснодаре на улице Батуринской построят новый детский сад на 350 мест и школу на 1,5 тыс. мест. Муниципальные контракты уже заключены, рассказал мэр города Андрей Алексеенко в своем телеграме.

Возводить объекты планируют начать до конца августа. Закончить строительство детсада хотят в 2023 году, школы — в 2024. По словам мэра, В детском саду сделают игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы. Также каждое учреждение обеспечат  столовыми, медицинскими кабинетами и кабинетами психологов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить школу на 600 человек в станице Елизаветинской. А в поселке Российском начали строить первый детсад на 100 мест.

Также Юга.ру рассказывали, что в Прикубанском округе Краснодара дефицит мест в школах и детских садах. В одном из самых дорогих микрорайонов округа, в  Губернском, первоклассникам  отказали в обучении в местных школах №№ 102, 104.

Детские сады Краснодар Строительство Школа

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