В Сочи запустят дополнительные авиарейсы из Санкт-Петербурга

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С 14 августа из Санкт-Петербурга появятся дополнительные рейсы в Сочи. Они будут летать через Новокузнецк

С 14 августа по 18 сентября авиакомпания «Икар» (находится под управлением Nordwind) запустит дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Сочи. Они буду стыковаться в Новокузнецке.

Пассажиров по субботам будет перевозить Boeing 737, сообщили в телеграм-канале новокузнецкого аэропорта. Стоимость билетов начинается от 21 тыс. рублей.

Самолет будет вылетать по субботам из Санкт-Петербурга в 23:00 и прилетать в Новокузнецк в 7:25 (3:25 мск). Обратно рейс будет вылетать в 22:15 (18:15 мск) и прилетать в Пулково в 23:05 по мск. 

Из Новокузнецка в Сочи вылет по воскресеньям в 09:10 (05:10 мск), прилет в 10:30 мск. Обратно в Новокузнецк из Сочи вылет в 11:50 мск, прилет — в 20:40 (16:40 мск).

Ранее стало известно, что 29 и 30 августа из Сочи появятся несколько дополнительных рейсов в Салехард через Тюмень. Кроме того, в Геленджик увеличили количество автобусов из Москвы и запустили рейсы из Санкт-Петербурга

Аэропорты Сочи

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