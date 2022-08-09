Из Сочи запустят дополнительные авиарейсы в Салехард

29 и 30 августа из Сочи появятся несколько дополнительных рейсов в Салехард через Тюмень

Авиакомпания «Ямал» 29 и 30 августа запустит дополнительные самолеты в Салехард и обратно. Все рейсы будут со стыковкой в Тюмени. В компании отметили, что увеличили количество рейсов из-за начала учебного года.

29 августа самолет вылетит из Тюмени в 00:20 и приземлится в Сочи в 2:25. Обратно из Сочи он вылетит в 3:35 и будет в Тюмени в 9:20. Затем в 11:20 рейс отправится из Тюмени и будет в Салехарде в 13:00. Из Салехарда в Тюмень он вылетит в 14:30 и приземлиться в 16:10.

30 августа из Тюмени в Салехард самолет вылетит в 15:20 и приземлится в 17:00. Из Салехарда обратно в Тюмень вылет запланирован на 18:00. В авиакомпании отметили, что в каждом аэропорту указано местное время.

Напомним, 9 августа режим временного ограничения полетов на юг России продлили до 17 августа. В Краснодарском крае работает только аэропорт Сочи. Запрет на полеты действует с 24 февраля.