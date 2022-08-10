В Сочи мужчина съел на спор медузу и выиграл 1 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот https://vk.com/wall-211310065_416
    © Скриншот https://vk.com/wall-211310065_416

10 августа в местных пабликах Сочи разошлось видео, где мужчина на спор съел медузу. За это друзья обещали ему 1 тыс. рублей

10 августа в соцсетях Краснодарского края разошлось видео с пляжа, предположительно в Сочи. На кадрах двое мужчин предлагают третьему съесть медузу на спор. Один показывает в камеру, что у него на ладони настоящая медуза.

Если приятель её съест, получит тысячу рублей. Парень немного медлит, потом проглатывает медузу и запивает её пивом. Момент получения выигрыша на камеру не попал. 

Судя по видео, мужчина съел медузу вида аурелия. Это самый распространенный вид в Чёрном море. Аурелия, как правило, небольшого размера, её тело  похоже на желе.

Для человека она не опасна, хотя известны случаи в теплых морях, когда после контакта с ней оставался ожог. Однако в Чёрном море такого вида аурелий нет. Тело медузы этого типа на 98% состоит из воды.  

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что медузы вида корнерот заполонили берег Азовского моря. 

Курорты и туризм Сочи Черное море

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