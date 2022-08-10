В Краснодаре второй день энергоаварии. Без света жители 32 улиц и крупный ТЦ

Без электричества остался даже торговый центр «Красная Площадь».

В Единой диспетчерской службе Краснодара сообщили, что днем 10 августа в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электричества. Из-за повреждений линии 6-10 кВ отключились 59 трансформаторов.

На месте работают аварийные бригады. О сроках восстановления электроэнергии не сообщили.

Также по данным ЕДДС днем 9 августа в Краснодаре произошли три энергоаварии. Без эликтричества остались жители Центрального и Прикубанского округов.