В Краснодаре второй день энергоаварии. Без света жители 32 улиц и крупный ТЦ
В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии отключились 59 трансформаторных подстанций
В Единой диспетчерской службе Краснодара сообщили, что днем 10 августа в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электричества. Из-за повреждений линии 6-10 кВ отключились 59 трансформаторов.
Без электроэнергии остались жители 32 улиц: Красных партизан, Азовская, Круговая, Кирпильская, Клеверная, Колосистая, Кубанская, Поливная, Придорожная, Снежная, Средняя, Цветная, Заполярная, 2 Линия, Гагарина, Крымская, Темрюкская, Герцена, Каляева, Труда, Власова, Артиллерийская, Бабушкина, Брюсова, Воровского, Кропоткина, Рылеева, Урицкого, 1 Линия, Передерия, Северная, Энгельса.
Без электричества остался даже торговый центр «Красная Площадь».
На месте работают аварийные бригады. О сроках восстановления электроэнергии не сообщили.
Также по данным ЕДДС днем 9 августа в Краснодаре произошли три энергоаварии. Без эликтричества остались жители Центрального и Прикубанского округов.
Как писали Юга.ру, днем 10 августа в Краснодаре температура воздуха прогреется до 38 °С. Из-за сильной жары в крае до конца суток объявили чрезвычайную пожароопасность 5 класса.