В станице под Новороссийском появилось граффити в виде кинопленки

Краснодарский край

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  • © Скриншот со страницы Игоря Решетникова во ВКонтакте, vk.com/i.reshetnikov91
    © Скриншот со страницы Игоря Решетникова во ВКонтакте, vk.com/i.reshetnikov91

В станице Раевской под Новороссийском появилось историческое граффити в виде кинопленки

Его создали в честь 160-летия населённого пункта местные художники Анастасия Ломаева, Варвара Насон и Анна Авраменко на стене стадиона спортивной школы. Инициатива принадлежит «Молодой Гвардии Единой России» Раевского штаба.

Стрит-арт выполнен в виде черно-белой кинопленки и описывает историю станицы: начинается с адмирала Николая Раевского на фоне гор и высадки экипажа для изучения Цемесской бухты и продолжается сценами приходом казаков и освоением земель.

  • © Скриншот со страницы Игоря Решетникова во ВКонтакте, vk.com/i.reshetnikov91
    © Скриншот со страницы Игоря Решетникова во ВКонтакте, vk.com/i.reshetnikov91
  • © Скриншот со страницы Игоря Решетникова во ВКонтакте, vk.com/i.reshetnikov91
    © Скриншот со страницы Игоря Решетникова во ВКонтакте, vk.com/i.reshetnikov91

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Граффити Искусство История Новороссийск

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