В станице под Новороссийском появилось граффити в виде кинопленки
В станице Раевской под Новороссийском появилось историческое граффити в виде кинопленки
Его создали в честь 160-летия населённого пункта местные художники Анастасия Ломаева, Варвара Насон и Анна Авраменко на стене стадиона спортивной школы. Инициатива принадлежит «Молодой Гвардии Единой России» Раевского штаба.
Стрит-арт выполнен в виде черно-белой кинопленки и описывает историю станицы: начинается с адмирала Николая Раевского на фоне гор и высадки экипажа для изучения Цемесской бухты и продолжается сценами приходом казаков и освоением земель.
Как писали Юга.ру, в Сочи на курорте «Роза Хутор» появился самый большой в мире портрет нидерландского художника Винсента Ван Гога. Его создали участники группы Who Art Label. Картина находится на высоте 1 тыс. 100 метров над уровнем моря и занимает 1 тыс. 600 квадратных метров.