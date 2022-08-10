В станице под Новороссийском появилось граффити в виде кинопленки

В станице Раевской под Новороссийском появилось историческое граффити в виде кинопленки

Его создали в честь 160-летия населённого пункта местные художники Анастасия Ломаева, Варвара Насон и Анна Авраменко на стене стадиона спортивной школы. Инициатива принадлежит «Молодой Гвардии Единой России» Раевского штаба.

Стрит-арт выполнен в виде черно-белой кинопленки и описывает историю станицы: начинается с адмирала Николая Раевского на фоне гор и высадки экипажа для изучения Цемесской бухты и продолжается сценами приходом казаков и освоением земель.