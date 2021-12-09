Приставы забрали у краснодарца автомобиль за неуплату алиментов

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре приставы арестовали иномарку мужчины, который не хотел платить алименты

Судебные приставы в Краснодаре арестовали автомобиль Volkswagen Polo за долги по алиментам в размере 140 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, в процессе разбирательств выяснилось, что по документам мужчине принадлежала иномарка. Тогда приставы нашли её и эвакуировали прямо около подъезда дома, в котором живет неплательщик.

Теперь машину отправят на принудительную реализацию. 

  • © Фото пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю
  • © Фото пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю

Как писали Юга.ру, в октябре за неуплату алиментов завели уголовное дело на сочинца. Его долг превысил 1,4 млн рублей.

Краснодар Судебные приставы

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Приставы забрали у краснодарца автомобиль за неуплату алиментов
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