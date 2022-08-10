Рынок ипотеки в южных регионах России быстро растёт — Юго-Западный Сбербанк

Юго-Западный банк Сбербанка фиксирует быстрый рост числа заявок жителей юга России и Северного Кавказа на получение ипотеки

В банке активный спрос на жилищные кредиты связывают с общим снижением ставок и первоначального взноса (до 15%) по ряду ипотечных программ, а также с запуском дополнительно уменьшающих ставку специальных акций и услуг от Домклик.

Лариса Безделева заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Сегодня мы видим, что жители южных регионов стали активнее интересоваться возможностями улучшения жилищных условий с помощью ипотеки. Снижение ставки до уровня 2019 года, программы субсидирования застройщиками и доступность кредитования для самозанятых и молодёжи с 18 лет зачительно оживили спрос во всех 11 регионах обслуживания Юго-Западного банка. Ежедневно в среднем мы регистрируем 1 тыс. заявок на получение ипотеки, а около 75% из них приходит в цифровом формате. Всего за первые полгода 2022 года Юго-Западный Сбербанк помог почти 36 тыс. семей купить или построить жилье, а общая сумма ипотечных кредитов приблизилась к 92 млрд рублей», — заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Ставки по ипотеке в Сбербанке уже фактически вернулись на докризиный уровень, а по ряду программ стали даже ниже. Так, с 16 июля клиенты могут снизить ставку по уже действующим ипотечным кредитам, оформленным по ставке 13,9% и выше в период с 1 марта по 30 мая 2022 года. Для этого нужно подать заявление в личном кабинете Домклик.

В начале июля Сбербанк запустил новое для рынка предложение — комбо-кредит. Теперь можно купить в ипотеку сразу квартиру в новостройке, машино-место и/или кладовую с единой ставкой на весь срок кредитования. Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остаётся неизменным — квартира. Чтобы оформить комбо-ипотеку, достаточно подать онлайн-заявку на покупку квартиры в новостройке на Домклик и запросить общую сумму кредита для приобретения нескольких объектов недвижимости. В Юго-Западном банке этот продукт пользуется высоким спросом: около 500 клиентов уже хотят им воспользоваться.

Читайте также: Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку для соцработников на Кубани

25 июля банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 процентных пункта. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках — 9,9% годовых. Ставки по льготным программам кредитования в партнёрстве с южными застройщиками сегодня стартуют от 0,01% на весь срок. Также можно сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3%, 0,5% или 1% на ставку. В южных регионах России это предложение доступно в девяти городах и в 62 жилых комплексах.

Льготная ипотека 2022: Разбираемся, как новые условия повлияют на рынок недвижимости Краснодарского края и страны

Еще одной важной опцией стала «Своя ставка» — это возможность снизить процентную ставку на 0,5% или на 1,5% за счет единовременного платежа. Его сумма зависит от размера снижения ставки: минимальный единовременный платеж составляет от 0,6% от суммы кредита, а скидка на ставку действует на протяжении всего срока ипотеки. Чтобы воспользоваться услугой, в ипотечном калькуляторе необходимо выбрать опцию «Своя ставка».