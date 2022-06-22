В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. СМИ сообщают об атаке беспилотника

22 июня в Ростовской области тушили пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. По одной из версий его атаковал боевой дрон

«В одну из построек завода врезался беспилотник, сообщил источник в силовых структурах. Его слова редакции подтвердили несколько очевидцев происшествия».

Утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе случился пожар, загорелся теплообменник. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших нет. Площадь возгорания — 50 кв. м. Информационный портал 161. RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что причиной пожара стал удар беспилотника.

В 10:50 ГУ МЧС по Ростовской области отчиталось, что пожар полностью потушен.

Корреспонденту Юга.ру жительница Новошахтинска рассказала, что до этого события в городе все было спокойно. Несмотря на то, что граница всего в 10 минутах езды на автомобиле, никаких звуков боевых действий в городе слышно не было.

Информационный портал города Новошахтинска Znamenka.info написал, что завод расположен в Красносулинском районе — всего в нескольких километрах от границы с ЛНР. Росприроднадзор в своем телеграм-канале сообщил, что специалисты службы работают на месте. Производится забор проб.

Новошахтинский НПЗ — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Работу начал в 2009 году. Компания ежегодно наращивает объёмы переработки нефтепродуктов, сообщается на сайте завода.

Ранее СМИ сообщали об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Белгороде 1 апреля 2022 года. А 25 апреля 2022 года пожар тушили на нефтебазе в Брянской области.

Ранее Юга.ру писали, что в Ростовской области на границе с Украиной разбился самолет Су-25.