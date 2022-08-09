Пенсионер из Краснодарского края доехал на раритетном мотоцикле до Байкала. Но на обратном пути попал в аварию

Краснодарский край

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  • © Скриншот с страницы Анатолия Хвостика https://vk.com/
    © Скриншот с страницы Анатолия Хвостика https://vk.com/

Путешественник из станицы Старотитаровской Анатолий Хвостик в начале июля отправился на Байкал. Сейчас он в больнице города Балаково Саратовской области

В начале июля Анатолий Хвостик сообщил в своих соцсетях, что он отправился в очередное мотопутешествие. В прошлом году бывший моряк ко дню ВМФ на мотоцикле доехал до Санкт-Петербурга.

На своей страничке «ВКонтакте» Анатолий Хвостик ведет путевой дневник. С подписчиками он делился, как отправился на 50-летнем мотоцикле «Ява» к озеру Байкал. Проехал более семи тысяч километров, побывал в Новосибирске, Миассе, добрался до Кемеровской области. Там местные телевизионщики сняли про путешественника сюжет.

Авария на трассе случилась на обратном пути, когда Анатолий уже возвращался домой. 4 августа на его страничке появилось сообщение от дочери.

«Друзья, пишет вам дочь Неля. Папа попал в серьёзную аварию, тяжелое состояние, сейчас будут делать операцию, операция длительная, помолитесь, пожалуйста».

По информации ГИБДД, на одном из участков трассы Сызрань — Волгоград путешественник не справился с управлением и на скорости въехал в стоящий грузовик. У мужчины сломаны кости таза и два предплечья. Известно, что его прооперировали и состояние Анатолия уже улучшилось. В Саратовскую область в город Балаково приехал сын потерпевшего. 

В июне Юга.ру рассказывали, что путешественник-рекордсмен Фёдор Конюхов вылетел на мотопараплане из Архангельска в Новороссийск, чтобы установить два новых мировых рекорда. В Новороссийске его планировали встречать местные жители, однако Конюхов по личным обстоятельствам сошел с дистанции. 

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