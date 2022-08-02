В Краснодаре и Сочи откроют дилерские центры российского электрокара

В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону намерены открыть салоны отечественной марки электрокаров Evolute

Другие дилерские центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке и, возможно, в Симферополе. Сайт «Российской газеты» не уточнил, когда ждать открытия шоурумов, но сообщил, что выпуск электрокаров Evolute планируют начать на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В октябре производители хотят запустить вторую модель, в ноябре — еще одну.

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Линейку моделей составят седан, минивэн и три кроссовера. Первой станет кроссовер Dongfeng DFSK Glory E3 с 163-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 53 кВт·ч. Ожидаемый запас хода — 400 км. «РГ» добавила, что на покупку Evolute государство будет предоставлять льготы — скидку до 35% от цены машины, но не более 925 тыс. рублей.