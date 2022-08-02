В Краснодаре и Сочи откроют дилерские центры российского электрокара

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © Фото pan xiaozhen, unsplash.com
    © Фото pan xiaozhen, unsplash.com

В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону намерены открыть салоны отечественной марки электрокаров Evolute

Другие дилерские центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке и, возможно, в Симферополе.

Сайт «Российской газеты» не уточнил, когда ждать открытия шоурумов, но сообщил, что выпуск электрокаров Evolute планируют начать на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В октябре производители хотят запустить вторую модель, в ноябре — еще одну.

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Линейку моделей составят седан, минивэн и три кроссовера. Первой станет кроссовер Dongfeng DFSK Glory E3 с 163-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 53 кВт·ч. Ожидаемый запас хода — 400 км.

«РГ» добавила, что на покупку Evolute государство будет предоставлять льготы — скидку до 35% от цены машины, но не более 925 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, первый в РФ электрический микроавтомобиль выпустили в адыгейском поселке Энем в сентябре 2020 года.

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