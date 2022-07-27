Уралсиб снизил ставки по ипотеке

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования

Минимальная ставка по ипотеке на строящееся или готовое жилье в рамках собственных программ Уралсиба, а также на рефинансирование ипотеки сторонних банков теперь составляет 9,89% годовых.

Ставка по ипотеке с господдержкой для семей с детьми — «Семейная ипотека» — осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты по программе «Ипотека с господдержкой» банк выдаёт под 6,49% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на кредит можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб снизил ставки по программам «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» и увеличил максимальный размер кредита.

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