Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования

Минимальная ставка по ипотеке на строящееся или готовое жилье в рамках собственных программ Уралсиба, а также на рефинансирование ипотеки сторонних банков теперь составляет 9,89% годовых .

Ставка по ипотеке с господдержкой для семей с детьми — «Семейная ипотека» — осталась на уровне 5,69% годовых . Кредиты по программе «Ипотека с господдержкой» банк выдаёт под 6,49% годовых .

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на кредит можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».