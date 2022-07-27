Уралсиб снизил ставки по ипотеке
Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования
Минимальная ставка по ипотеке на строящееся или готовое жилье в рамках собственных программ Уралсиба, а также на рефинансирование ипотеки сторонних банков теперь составляет 9,89% годовых.
Ставка по ипотеке с господдержкой для семей с детьми — «Семейная ипотека» — осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты по программе «Ипотека с господдержкой» банк выдаёт под 6,49% годовых.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на кредит можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб снизил ставки по программам «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» и увеличил максимальный размер кредита.