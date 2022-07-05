Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой и увеличил лимит кредитования
Банк Уралсиб снизил ставки по программам «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» и увеличил максимальный размер кредита
Уралсиб снизил ставки по льготной ипотеке, а также увеличил максимальный размер кредита по «Ипотеке с господдержкой», который в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 14 млн рублей, в других регионах присутствия банка — 7 млн рублей.
Льготная ипотека 2022:
«Ипотека с господдержкой»
По программе «Ипотека с господдержкой» для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ставка составит:
- 6,49% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно;
- 7% годовых при сумме кредита более 12 млн рублей.
Для остальных регионов:
- 6,49% годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно;
- 7% годовых при сумме кредита более 6 млн рублей.
Именное место на стадионе и повышенный кешбэк:
«Ипотека для семей с детьми»
По программе «Ипотека для семей с детьми» ставка для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит:
- 5,69% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно;
- 6% годовых при сумме кредита более 12 млн рублей
Для остальных регионов:
- 5,69% годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно;
- 6% годовых при сумме кредита более 6 млн рублей.
Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотеке в рамках собственных программ банка — 10,85% годовых.
Ранее Юга.ру писали, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг Уралсиба на уровне ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом.