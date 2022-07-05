Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой и увеличил лимит кредитования

Банк Уралсиб снизил ставки по программам «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» и увеличил максимальный размер кредита

Уралсиб снизил ставки по льготной ипотеке, а также увеличил максимальный размер кредита по «Ипотеке с господдержкой», который в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 14 млн рублей, в других регионах присутствия банка — 7 млн рублей.

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«Ипотека с господдержкой» По программе «Ипотека с господдержкой» для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ставка составит: 6,49% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно;

годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно; 7% годовых при сумме кредита более 12 млн рублей. Для остальных регионов: 6,49% годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно;

годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно; 7% годовых при сумме кредита более 6 млн рублей.

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«Ипотека для семей с детьми» По программе «Ипотека для семей с детьми» ставка для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит: 5,69% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно;

годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно; 6% годовых при сумме кредита более 12 млн рублей Для остальных регионов: 5,69% годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно;

годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно; 6% годовых при сумме кредита более 6 млн рублей.

Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотеке в рамках собственных программ банка — 10,85% годовых.