Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой и увеличил лимит кредитования

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб снизил ставки по программам «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» и увеличил максимальный размер кредита

Уралсиб снизил ставки по льготной ипотеке, а также увеличил максимальный размер кредита по «Ипотеке с господдержкой», который в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 14 млн рублей, в других регионах присутствия банка — 7 млн рублей.

Льготная ипотека 2022:

«Ипотека с господдержкой»

По программе «Ипотека с господдержкой» для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ставка составит:

  • 6,49% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно;
  • 7% годовых при сумме кредита более 12 млн рублей.

Для остальных регионов:

  • 6,49% годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно;
  • 7% годовых при сумме кредита более 6 млн рублей.

Именное место на стадионе и повышенный кешбэк:

«Ипотека для семей с детьми»

По программе «Ипотека для семей с детьми» ставка для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит:

  • 5,69% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей включительно;
  • 6% годовых при сумме кредита более 12 млн рублей

Для остальных регионов:

  • 5,69% годовых при сумме кредита до 6 млн рублей включительно;
  • 6% годовых при сумме кредита более 6 млн рублей.

Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотеке в рамках собственных программ банка — 10,85% годовых.

Узнать все об ипотеке Уралсиба

Ранее Юга.ру писали, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг Уралсиба на уровне ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

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