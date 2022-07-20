В Адыгее стартовал Форум добровольцев ЮФО и СКФО

С 19 по 22 июля в Майкопе пройдет Форум добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Форум добровольцев пройдет в Майкопе с 19 по 22 июля 2022 года. Его участниками станут около 300 человек — активистов, руководителей волонтёрских организаций и проектов в сфере добровольчества, представителей курирующих органов власти.

Программа мероприятий объединена концепцией «Мы — развитие региона», главная цель форума — раскрыть потенциал участников образовательной программы форума для развития отдельного региона, округа и страны в целом.

Как рассказал ТАСС руководитель регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» Ованес Шекерьянц, трехдневный форум будет насыщен самыми разными мероприятиями. «Уже сегодня, в день заезда мы постарались составить такую программу, чтобы каждый смог выбрать интересующее его направление. Участникам предложено стать эковолонтерами, подняться по лестнице на создаваемую туристскую зону «Мэздах» и убрать эту территорию. Предложили посетить малообеспеченные и многодетные семьи, Национальный музей республики, картинную галерею, поучаствовать в мастер-классе по обучению национальным танцам. То есть все вот в таком живом и ярком ключе», — добавил Ованес Шекерьянц.

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В торжественной церемонии открытия форума принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Перед началом мероприятия руководителю региона презентовали акцию «Книги — Донбассу». Глава республики присоединился к добровольческой инициативе, подписав и передав для отправки на Донбасс книгу «Адыгея: край гор, лесов и водопадов».

© Фото Алексея Гусева

«Рад видеть в этом зале столько активных и неравнодушных людей. Каждый из вас уже немало сделал для своих земляков. Все вы разные по возрасту, по национальности, но всех объединяет одно общее стремление помогать другим. Своим примером вы доказываете, что добро и взаимопомощь стирают любые границы и позволяют преодолевать трудности. Волонтёрство стало важной опорой в сложный период пандемии и сейчас остаётся очень востребованным в социальной сфере», — поприветствовал участников Мурат Кумпилов.

Глава региона отметил, что уход за больными, за одинокими пожилыми людьми, работа в колл-центрах, участие в организации культурных, спортивных и общественных мероприятий, помощь в чрезвычайных ситуациях — это далеко не весь перечень направлений, где уже не обойтись без волонтёров.

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«Радует, что добровольчество в нашей стране развивается, что все больше людей включаются в общественную работу. В нашей республике число добровольцев постоянно растёт. Мы поддерживаем такое стремление. В регионе третий год активно работает Ресурсный центр добровольчества «Волонтёры Адыгеи». На своей площадке он объединяет школьников, студентов, работающую молодёжь, «серебряных» волонтёров. Сегодня это уже более 77 тыс. человек», — сказал Мурат Кумпилов.

Окружной форум Мурат Кумпилов назвал одной из эффективных площадок для укрепления диалога между властью и гражданским обществом, для обмена опытом с добровольцами из других регионов.

Собравшихся поприветствовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по республике Адыгея Сергей Дрокин и заместитель директора Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Анна Захматова.

В завершение церемонии ансамбль адыгского танца «Абреки» подарил собравшимся танцевальный номер, а добровольцы республики исполнили гимн волонтёров.