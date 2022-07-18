Жизнь после Booking'а. В Сочи появилась своя система бронирования, а в Анапе на улицах стало больше зазывал

16 июля администрация Сочи сообщила, что на местном портале заработала собственная система бронирования отелей. В начале марта из России ушёл крупнейший агрегатор Booking.com

В пресс-службе администрации города рассказали, что после ухода из России крупнейшего агрегатора по бронированию отелей Booking.com в городе появилась своя система бронирования отелей.

«На портале visit-sochi.com создана интеграция для подключения двух наиболее используемых систем — TravelLine и Bnovо, позволяющая бронировать напрямую отели и апартаменты онлайн. На городской цифровой площадке представлено уже более 500 предложений для отдыха на любой вкус во всех бюджетных категориях», — сообщают в администрации города.

Ранее администрация Сочи рассказывала, что на курорте более 2,5 тысяч средств размещения.

В пресс-службе отмечают, что сервисный сбор для контрагентов на портале всего 11%, в то время как на ушедших из России порталах (Booking и Airbnb) он был 15-23%.



Тем временем, в городских пабликах Анапы местные жители сообщают, что на курорте стало больше зазывал. В этом году рядом с вокзалами и пляжами опять появились люди с табличками «сдам жильё на море».