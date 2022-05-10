В России планируют создать аналог сервиса Booking для заповедников. Краснодарский край войдет туда на первом этапе

Краснодарский край

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

Росзаповедцентр планирует представить сервис для нацпарков, созданный по типу Booking.сom

Как сообщила «Российская газета», ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов поручил Росзаповедцентру создать аналог сервиса бронирования Booking.сom. Российскую альтернативу сделают для особо охраняемых природных территорий. На первом этапе разработки туда войдут Краснодарский край, Калининградская область и Камчатка

Представить сервис хотят на Восточном экономическом форуме. Глава Росзаповедцентра Дарья Мацук считает, что это было бы лучшим моментом для демонстрации широкой аудитории. По словам Мацук, тестовая версия аналога уже готова.

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«Она нас не совсем устраивает. В процессе создания возникает много моментов, которые хочется улучшить ради удобства будущих посетителей. Доработка портала в рамках первого этапа займет несколько месяцев», — добавила Мацук.

Отметим, Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

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В России планируют создать аналог сервиса Booking для заповедников. Краснодарский край войдет туда на первом этапе
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