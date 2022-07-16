В Ростовской области стрелок убил четырёх человек, включая ребёнка

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек и покушении на убийство пятого. Жертв нашли в квартире Новошахтинска

15 июля в квартире Новошахтинска нашли тела четырёх человек, убитых огнестрельным оружием. Один из погибших — ребёнок. Ещё одного ребёнка с ранением госпитализировали.

Следователи Ростовской области возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица в беспомощном состоянии) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица в беспомощном состоянии).

Руководитель СУ СК по Ростовской области прибыл на место и поручил расследование отделу особо важных дел. Правоохранители определяют обстоятельства преступления, мотив и причастных лиц.

Подозреваемого 36-летнего местного жителя уже задержали, об этом пресс-служба следкома сообщила утром 16 июля.