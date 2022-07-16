Ночью 15-16 июля в Анапе загорелась квартира. В пожаре погиб мужчина, который раньше разводил огонь в помещении

15 июля в 23:54 жители дома на улице Горького в Анапе вызвали пожарных. Огонь захватил одну из квартир четырёхэтажного дома. 49-летний хозяин помещения погиб — по предварительной версии следствия, из-за отравления угарным газом.

Соседи мужчины рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что он жил один и «вёл антиобщественный образ жизни», разводил огонь прямо в квартире.

«Это уже четвёртый раз», — заявляет на видео одна из очевидиц пожара.

Анапский пожарно-спасательный гарнизон МЧС прибыл на место происшествия в 00:02. Спасатели зафиксировали возгорание на площади 40 кв. метров, за четыре минуты его удалось локализовать. Открытый огонь потушили в 00:18, а к 00:20 устранили последствия пожара. В тушении участвовало девять человек и три пожарных автомобиля.