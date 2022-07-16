В ночь на субботу мужчина погиб при пожаре в анапской малоэтажке. Раньше он разводил костры прямо в квартире
Ночью 15-16 июля в Анапе загорелась квартира. В пожаре погиб мужчина, который раньше разводил огонь в помещении
15 июля в 23:54 жители дома на улице Горького в Анапе вызвали пожарных. Огонь захватил одну из квартир четырёхэтажного дома. 49-летний хозяин помещения погиб — по предварительной версии следствия, из-за отравления угарным газом.
Соседи мужчины рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что он жил один и «вёл антиобщественный образ жизни», разводил огонь прямо в квартире.
«Это уже четвёртый раз», — заявляет на видео одна из очевидиц пожара.
Анапский пожарно-спасательный гарнизон МЧС прибыл на место происшествия в 00:02. Спасатели зафиксировали возгорание на площади 40 кв. метров, за четыре минуты его удалось локализовать. Открытый огонь потушили в 00:18, а к 00:20 устранили последствия пожара. В тушении участвовало девять человек и три пожарных автомобиля.
Из дома эвакуировали пять людей.
В МЧС Краснодарского края сообщили, что есть пострадавший от пожара. Вероятно, речь о погибшем хозяине загоревшейся квартиры, потому что следственный отдел Анапы не опубликовал информацию о пострадавших.
Следователи проводят проверки, устанавливают точную причину и очаг возгорания, обстоятельства пожара. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.
Как писали Юга.ру, 14 июля в центре Краснодара больше пяти часов горело заброшенное здание. А 5 июля в Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали 32 человека.