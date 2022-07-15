В частном секторе Краснодара рядом с Кубанской Набережной больше пяти часов горело заброшенное здание

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Туподар Краснодар», t.me/typodar
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Туподар Краснодар», t.me/typodar

Вечером 14 июля в Краснодаре начался пожар в заброшенном здании

В Краснодаре вечером 14 июля загорелось нежилое помещение в частном секторе. Очевидцы рассказали в соцсетях, что все случилось на пересечении улиц Фрунзе и Гимназической. На кадрах видно большие клубы дыма и огонь.

Очевидец сообщил редакции Юга.ру, что горели деревья, находившиеся рядом. Вокруг собрались люди.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 19:38. На месте спасатели установили, что огонь охватил 200 кв. метров. Локализовать его удалось в 20:25. Полностью пожар потушили только в 00:30. Пострадавших и погибших нет.

Как писали Юга.ру, во вторник, 12 июля , в Краснодаре начался пожар в производственном складе. Огонь охватил 200 кв. метров. Пострадавших нет.

Краснодар МЧС Пожары

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