В частном секторе Краснодара рядом с Кубанской Набережной больше пяти часов горело заброшенное здание

Вечером 14 июля в Краснодаре начался пожар в заброшенном здании

В Краснодаре вечером 14 июля загорелось нежилое помещение в частном секторе. Очевидцы рассказали в соцсетях, что все случилось на пересечении улиц Фрунзе и Гимназической. На кадрах видно большие клубы дыма и огонь.

Очевидец сообщил редакции Юга.ру, что горели деревья, находившиеся рядом. Вокруг собрались люди.