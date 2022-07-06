В Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали 32 человека

5 июля в Сочи загорелась крыша четырехэтажного дома. Пожарные тушили огонь почти час

В Сочи вечером 5 июля на улице Быхта, 8/10 начался пожар. Спасателей вызвали около 22:50. Огонь охватил крышу четырехэтажного дома. Всего площадь возгорания составила 300 кв. метров.

Пожарные объявили 2 ранг опасности и эвакуировали из здания 32 человека. Их разместили в санатории «Золотой колос». Тушили огонь 54 минуты с помощью четырех стволов «Дельты». Полностью удалось потушить пожар почти в 00:20. Всего в ликвидации пожара участвовали 46 пожарных и 16 единиц техники. Пострадавших нет.