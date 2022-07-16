В Краснодаре откроют новую ярмарку выходного дня

В мэрии Краснодара сообщили, что в начале сентября на пересечении улиц Петра Метальникова и Жигуленко откроют новую ярмарку на 25 мест. Официальная торговая площадка с продуктами и непродовольственными товарами будет работать по выходным.

Ранее горожане жаловались на незаконную торговлю в антисанитарных условиях и отсутствие зелёной зоны по улице Метальникова. В городской администрации предполагают, что создание официальной ярмарки решит проблемы. Некоторые из новых мест займут предприниматели, которые сейчас торгуют на Жигуленко.

«Наша задача — создать комфортные торговые места для фермеров, для тех, кто выращивает и изготавливает продукцию. В свою очередь, жителям ближайших домов ярмарка даст возможность приобретать качественные, вкусные или необходимые товары от местных производителей», — рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.