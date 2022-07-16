В Краснодаре откроют новую ярмарку выходного дня
В сентябре на улице Петра Метальникова откроют новую ярмарку
В мэрии Краснодара сообщили, что в начале сентября на пересечении улиц Петра Метальникова и Жигуленко откроют новую ярмарку на 25 мест. Официальная торговая площадка с продуктами и непродовольственными товарами будет работать по выходным.
Ранее горожане жаловались на незаконную торговлю в антисанитарных условиях и отсутствие зелёной зоны по улице Метальникова. В городской администрации предполагают, что создание официальной ярмарки решит проблемы. Некоторые из новых мест займут предприниматели, которые сейчас торгуют на Жигуленко.
«Наша задача — создать комфортные торговые места для фермеров, для тех, кто выращивает и изготавливает продукцию. В свою очередь, жителям ближайших домов ярмарка даст возможность приобретать качественные, вкусные или необходимые товары от местных производителей», — рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.
«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»:
Благоустройство территории уже начали: высадили 20 клёнолистных платанов, установили забор. К открытию ярмарки должно стать больше зелёных насаждений. Проект предусматривает урны, лавочки, бесплатный туалет, освещение.
На сайте мэрии появилась визуализация будущей ярмарки. Торговые места хотят оформить в едином стиле и зонировать по видам продукции.
На этих летних выходных в Краснодаре заработали пять ярмарок выходного дня:
- на Одесской около дома 48;
- на Бургасской около дома 31/1;
- на Восточно-Кругликовской около дома 26;
- на Героя Яцкова около дома 11;
- на Архитектора Ишунина около строения 7 к1.