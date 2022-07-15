Мэр Краснодара назвал город недооцененным в плане туризма. Какие места он порекомендовал отдыхающим?

Глава Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о туризме и о том, как город будет восполнять экономические потери из-за уменьшения количества отдыхающих

Согласно данным Ростуризма, Краснодарский край в 2022 году вошел в Топ-5 регионов РФ по популярности внутреннего туризма. Также там отметили, что снижение турпотока на юг не будет критичным из-за увеличения количества железнодорожных рейсов.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что количество транзитных туристов в Краснодаре выросло на треть. Также он считает, что у кубанской столицы высокий туристический потенциал и его нужно продолжать развивать.

По словам Алексеенко, Краснодар — город делового туризма. Около 1,2 млн туристов в год приезжают в краевой центр именно по деловым вопросам. Закрытие аэропортов серьезно повлияло именно на этот турпоток и он в значительной степени снизился, но появились другие ориентиры.

«Мы акцентировали внимание на «морских» туристах. Это те люди, которые едут на море автотранспортом. Краснодар расположен на пересечении магистралей, ведущих к морю. Поэтому именно на таких туристах мы акцентируем внимание. По оценкам Ростуризма планируется, что порядка 10 млн человек посетят курорты края автотранспортом и, конечно, этот поток идет через Краснодар», — сказал мэр.