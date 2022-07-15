Мэр Краснодара назвал город недооцененным в плане туризма. Какие места он порекомендовал отдыхающим?
Глава Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о туризме и о том, как город будет восполнять экономические потери из-за уменьшения количества отдыхающих
Согласно данным Ростуризма, Краснодарский край в 2022 году вошел в Топ-5 регионов РФ по популярности внутреннего туризма. Также там отметили, что снижение турпотока на юг не будет критичным из-за увеличения количества железнодорожных рейсов.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что количество транзитных туристов в Краснодаре выросло на треть. Также он считает, что у кубанской столицы высокий туристический потенциал и его нужно продолжать развивать.
По словам Алексеенко, Краснодар — город делового туризма. Около 1,2 млн туристов в год приезжают в краевой центр именно по деловым вопросам. Закрытие аэропортов серьезно повлияло именно на этот турпоток и он в значительной степени снизился, но появились другие ориентиры.
«Мы акцентировали внимание на «морских» туристах. Это те люди, которые едут на море автотранспортом. Краснодар расположен на пересечении магистралей, ведущих к морю. Поэтому именно на таких туристах мы акцентируем внимание. По оценкам Ростуризма планируется, что порядка 10 млн человек посетят курорты края автотранспортом и, конечно, этот поток идет через Краснодар», — сказал мэр.
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Алексеенко отметил, что в Краснодаре 317 мест для размещения туристов. Они дешевле, чем на побережье, но не уступают по комфортабельности. Это создает преимущество для туротрасли города.
«Это позволяет людям, которые едут к морю, отдохнуть в дороге. И удобно для тех, кто решит посетить Краснодар», — добавил глава города.
Тем, кто впервые приехал в Краснодар, Алексеенко рекомендует посетить парк «Краснодар» и Ботанический сад. Также он отметил, что в городе около 19 музеев, порядка 70 исторических маршрутов и порекомендовал не сбрасывать со счетов рестораны:
«Если устраивать гастротуры, то можно несколько раз приезжать в Краснодар и каждый раз открывать для себя что-то новое».
По словам Алексеенко, город недооценен в плане туризма. Он отметил, что эту сферу особенно необходимо развивать сейчас, когда поток отдыхающих разворачивается в сторону внутреннего туризма.
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