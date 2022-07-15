Владимир Путин назначил пятерых новых судей в Краснодарском крае
14 июля на официальном портале правовой информации появился указ президента о назначении судей, в том числе и в Краснодарском крае
14 июля на официальном портале правовой информации опубликовали указ президента о назначении судей федеральных судов. Согласно указу, новые судьи назначены в Краснодарский краевой, Армавирский городской, Адлерский, Анапский и Приморско-Ахтарский районные суды.
Судьей Краснодарского краевого суда станет Светлана Прохоренко. С 2014 года она занимала должность судьи Выселковского районного суда.
Также президент назначил судей:
- Армавирского городского суда — Антона Шеку,
- Адлерского районного суда — Дениса Оськина,
- Анапского районного суда — Вячеслава Волошина,
- Приморско-Ахтарского районного суда — Марию Кузнецову.
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