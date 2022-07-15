Владимир Путин назначил пятерых новых судей в Краснодарском крае

14 июля на официальном портале правовой информации появился указ президента о назначении судей, в том числе и в Краснодарском крае

14 июля на официальном портале правовой информации опубликовали указ президента о назначении судей федеральных судов. Согласно указу, новые судьи назначены в Краснодарский краевой, Армавирский городской, Адлерский, Анапский и Приморско-Ахтарский районные суды.

Судьей Краснодарского краевого суда станет Светлана Прохоренко. С 2014 года она занимала должность судьи Выселковского районного суда.

Также президент назначил судей:

Армавирского городского суда — Антона Шеку,

Адлерского районного суда — Дениса Оськина,

Анапского районного суда — Вячеслава Волошина,

Приморско-Ахтарского районного суда — Марию Кузнецову.

Ранее Юга.ру писали, что Ростовский суд заочно арестовал экс-судью из Краснодара Елену Хахалеву. А до этого её обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.