Владимир Путин назначил пятерых новых судей в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 июля на официальном портале правовой информации появился указ президента о назначении судей, в том числе и в Краснодарском крае

14 июля на официальном портале правовой информации опубликовали указ президента о назначении судей федеральных судов. Согласно указу, новые судьи назначены в Краснодарский краевой, Армавирский городской, Адлерский, Анапский и Приморско-Ахтарский районные суды. 

Судьей Краснодарского краевого суда станет Светлана Прохоренко. С 2014 года она занимала должность судьи Выселковского районного суда.

Также президент назначил судей:

  • Армавирского городского суда — Антона Шеку,
  • Адлерского районного суда — Дениса Оськина,
  • Анапского районного суда — Вячеслава Волошина,
  • Приморско-Ахтарского районного суда — Марию Кузнецову.

Ранее Юга.ру писали, что Ростовский суд заочно арестовал экс-судью из Краснодара Елену Хахалеву. А до этого её обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.  

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