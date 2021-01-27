На Кубани задержали главу районной налоговой инспекции — СМИ
26 января журналисты сообщили об обысках и задержании главы налоговой инспекции Туапсинского района
Накануне утром туапсинская газета «Ваш голос» сообщила в своей группе во «ВКонтакте» о том, что сотрудники районной ФСБ совместно с представителями следственного комитета задержали начальницу межрайонной ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю Елену Семеняк.
«В здании налоговой ведется обыск, изымаются документы, которые могут послужить доказательством преступлений. Обыски также проводятся по месту жительства начальницы и ее подчиненных», — написали журналисты.
Читайте также:
Ближе к вечеру эту информацию подтвердил «Интерфаксу» «информированный источник».
По данным источника, дома и в кабинете Елены Семеняк прошли обыски, во время которых были изъяты документы. Сама начальница инспекции задержана.
Портал Юга.ру связался с пресс-службой СУ СКР по Краснодарскому краю, однако в ведомстве отказались комментировать ситуацию.
Ранее Юга.ру писали, что в 2018 году Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника налоговой службы Ростовской области Владимира Шелепова, которого обвинили в получении взятки.