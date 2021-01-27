На Кубани задержали главу районной налоговой инспекции — СМИ

Накануне утром туапсинская газета «Ваш голос» сообщила в своей группе во «ВКонтакте» о том, что сотрудники районной ФСБ совместно с представителями следственного комитета задержали начальницу межрайонной ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю Елену Семеняк.

«В здании налоговой ведется обыск, изымаются документы, которые могут послужить доказательством преступлений. Обыски также проводятся по месту жительства начальницы и ее подчиненных», — написали журналисты.