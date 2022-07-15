В Краснодаре решили капитально отремонтировать улицу в Новознаменском районе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новознаменском районе Краснодара решили отремонтировать участок улицы Демидовской около детского сада и школы

В Новознаменском районе Краснодара решили капитально отремонтировать улицу Демидовскую от Становой до Андреевской. Проект разработает застройщик территории. Участок ремонтируют, чтобы было удобнее подъезжать к детским садам.

В районе Демидовской строят детсад на 230 мест и школу на 300 мест. Их планировали начать строить еще в 2020 году, но приступили к работам в конце 2021 года. В детсаду сейчас заканчивают каменную кладку подвала. К концу месяца захотят завершить монтаж плиты перекрытия первого этажа. 

Строительство объектов идет в ускоренном режиме По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, их держат на особом контроле. Также он отметил, что важно закончить ремонт Демидовской до того, как дети пойдут в сад и школу. 

Ранее Юга.ру писали, что в поселке Российском построят детский сад на 100 мест по улице Тверской, 8. Жители ждут его с 2008 года. Еще один детский сад построили в Губернском микрорайоне по улице имени Героя Георгия Бочарникова.

Благоустройство Детские сады Краснодар Ремонт дорог Строительство Школа

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