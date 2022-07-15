В парке «Краснодар» бесплатно покажут американский и советский фильмы

В амфитеатре парка «Краснодар» с 15-16 июля будут бесплатно показывать классические американский и советский фильмы

В пятницу 15 июля зрители увидят биографическую музыкальную ленту 1951 года режиссера Ричарда Торпа «Великий Карузо». Снята по мотивам книги воспоминаний вдовы известного итальянского оперного певца Дороти. Фильм рассказывает о творческом и жизненном пути тенора, в нем чередуются игровые эпизоды и выступления певца.

В субботу 16 июля на экране амфитеатра будет мюзикл «Весна» режиссера Григория Александрова. Молодую и еще неопытную артистку оперетты Веру Шатрову выбирают на роль Ирины Никитиной, крупного ученого, руководителя Института солнца. Это будет её дебют в кино. На протяжении съемок Шатрова постоянно оказывается в самых невероятных ситуациях.

Начало сеансов в 20:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Анапе 16 июля пройдут бесплатные показы в рамках фестиваля уличного кино. Зрители увидят девять короткометражных лент, в том числе с участием известных актеров.