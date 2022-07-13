В Краснодаре и Анапе на выходных пройдет фестиваль уличного кино

В Краснодаре и Анапе 16 июля пройдут бесплатные показы в рамках фестиваля уличного кино

Зрители увидят девять короткометражных лент, в том числе с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Кроме того, в программе режиссерский дебют Александра Петрова.

Фестиваль уличного кино в 2014 году организовала группа энтузиастов. Уже в 2016-2017 годах в нем участвовали более 300 городов по всему миру. Формат предполагает, что после показа зрители голосуют за лучшую работу светом фонариков и телефонов. В сентябре определится народный победитель, который получит 1,5 млн рублей.

В Анапе фестиваль пройдет в ДК «Молодежный», ДК станицы Анапской и села Витязево. Список площадок в Краснодаре можно посмотреть здесь. Начало в 20:30. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах сети «Монитор» с 14 июля покажут музыкальную мелодраму «Шербурские зонтики» 1964 года. Отреставрированная версия картины демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.