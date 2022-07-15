В Анапе рейсовый автобус врезался в дерево, пострадали десять человек

Вечером 14 июля в Анапе внедорожник не уступил дорогу автобусу № 132, он врезался в дерево

Вечером 14 июля на перекрестке улиц Ленина и Трудящихся произошло ДТП с рейсовым автобусом № 132. По предварительной информации ГУ ГИБДД по краю, внедорожник «Мазда» не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной. Водитель, пытаясь избежать лобового столкновения, врезался в дерево на обочине.

В салоне автобуса в этот момент было девять пассажиров. С травмами разной степени тяжести за медицинской помощью обратились десять человек, включая водителя автобуса. Шесть человек сейчас в больнице, в том числе 15-летняя девочка.

Упавшее дерево перекрыло движение на дороге. Городские коммунальные службы экстренно распилили его и освободили проезжую часть. По факту ДТП Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку.

Ранее Юга.ру писали, что под Темрюком заказной автобус врезался в стоящую «Газель», которая перевернула «Тойоту». Пострадали трое человек.