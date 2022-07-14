В Краснодарском крае завели уголовное дело на чиновника из-за поддельного диплома

На Кубани завели уголовное дело на главу сельского поселения, который купил диплом по специальности «менеджмент»

14 июля пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила, что в отношении главы Воздвиженского сельского поселения Курганинского района возбудили уголовное дело.

По данным следователей, в 2012 году мужчина был студентом одного из вузов Москвы, учился на специальности «менеджмент», но был отчислен из учебного заведения. Без диплома о высшем образовании он не мог устроиться на муниципальную службу, поэтому купил документ.

В 2020 году он устроился на работу в администрацию Курганинского района. В 2021 году был назначен заместителем главы поселения. Позже он предоставил поддельный документ в избирательную комиссию при регистрации кандидатом на должность главы сельского поселения.

Чиновнику грозит наказание по ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальный срок наказания по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Недавно Юга.ру писали, что бывший глава Динского района выплатит государству 4 млн рублей. Это сумма взятки, за которую его осудили.