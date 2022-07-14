Краснодар получил кредит почти в 2,5 млрд рублей

Край выделил Краснодару почти 2,5 млрд рублей в кредит под низкий процент. Это позволит сэкономить городской бюджет

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил в своем телеграме, что город получил бюджетный кредит почти в 2,5 млрд рублей. Эти деньги поступят из краевого бюджета и позволят не привлекать средства коммерческих банков.

Кредит почти беспроцентный — под 0,01% годовой ставки. Сэкономленные средства планируют направить на решение городских проблем. По подсчетам, такой займ позволит сэкономить более 177 млн рублей.

Как писали Юга.ру, на обустройство соцобъектов Краснодара планируют выделить более 209 млн рублей. На эти средства планируют отремонтировать 206 учреждений. Также краевой столице выделят деньги на обновление электротранспорта и строительство трамвайных путей.