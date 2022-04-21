Краснодару выделят деньги на обновление электротранспорта и строительство трамвайных линий

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Правительство России одобрило заявку на обновление электротранспорта в Краснодаре. Деньги городу выделят из федерального бюджета и других источников финансирования

21 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что до 2027 года в российские регионы, среди которых есть Краснодарский край, поставят более 600 трамваев и 300 троллейбусов. Также в этих регионах планируют построить более 700 км трамвайных путей, создать мобильное приложение для пассажиров и запустить платформу для управления транспортом.

В Краснодаре планируют построить более 70 км трамвайных линий по двум концессионным соглашениям. Первое предусматривает строительство трамвайных линий протяженностью 35,6 км, депо и объектов улично-дорожной сети. В рамках второго возведут 35,4 км трамвайных линий, приобретут подвижной состав российского производства.

Читайте также:

Финансировать проекты будут за счет средств инвесторов, кредитов ВЭБ.РФ, федерального бюджета. Общая стоимость реализации проектов в 10 городах оценивается в 231 млрд рублей. При этом оценкой эффективности работы регионов будет не финансовый отчет, а количество построенных путей, поставленных трамваев и электробусов, созданных цифровых сервисов.

Ранее Юга.ру писали, что мэрия Краснодара планирует заключить два трехсторонних соглашения по строительству трамвайных линий в городе.

По первому контракту планируется, что трамвайные пути начнут строить в Гидрострое. Также подразумевается продление линии по улице 40 лет Победы до Багряной, со строительством трамвайного депо и далее, в сторону Восточного обхода. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей.

Читайте также:

По второму соглашению — от Красных Партизан вдоль Западного обхода с выходом на Немецкую деревню и далее к «Баскет Холлу». Оттуда трамваи будут возвращаться на улицу Московскую. По предварительным подсчетам, стоимость строительства составит 13,5 млрд рублей.

В феврале 2022 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов тогда сказал, что для работы новых линий потребуется 65 новых трамваев. Начать реализовывать проекты чиновники планируют в 2024 году.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

Новости

В Анапе отказались от фестиваля «А.морефест» в честь открытия курортного сезона из-за «существующей обстановки»
Краснодару выделят деньги на обновление электротранспорта и строительство трамвайных линий
В Краснодаре более 5 тыс. человек остались без света из-за двух энергоаварий
Роскомнадзор в ЮФО выписал за год штрафов на 25 млн рублей
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 21 апреля
Экологи нашли в Геленджике два памятника природы, которые используются не по назначению

Лента новостей

«Дети зовут его дедушкой»
18 апреля, 12:35
«Дети зовут его дедушкой»
Как в Краснодарском крае живут семьи с приемными пожилыми людьми
Кто и на каких условиях может получить кредитные каникулы?
19 апреля, 16:26
Кто и на каких условиях может получить кредитные каникулы?
Отвечает Банк России
Роспатент отказал винодельне компании Сергея Галицкого в регистрации бренда La Comete Russe
Сегодня, 14:05
Роспатент отказал винодельне компании Сергея Галицкого в регистрации бренда La Comete Russe

Реклама на сайте