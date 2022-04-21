Краснодару выделят деньги на обновление электротранспорта и строительство трамвайных линий

Правительство России одобрило заявку на обновление электротранспорта в Краснодаре. Деньги городу выделят из федерального бюджета и других источников финансирования

21 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что до 2027 года в российские регионы, среди которых есть Краснодарский край, поставят более 600 трамваев и 300 троллейбусов. Также в этих регионах планируют построить более 700 км трамвайных путей, создать мобильное приложение для пассажиров и запустить платформу для управления транспортом. В Краснодаре планируют построить более 70 км трамвайных линий по двум концессионным соглашениям. Первое предусматривает строительство трамвайных линий протяженностью 35,6 км, депо и объектов улично-дорожной сети. В рамках второго возведут 35,4 км трамвайных линий, приобретут подвижной состав российского производства.

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Финансировать проекты будут за счет средств инвесторов, кредитов ВЭБ.РФ, федерального бюджета. Общая стоимость реализации проектов в 10 городах оценивается в 231 млрд рублей. При этом оценкой эффективности работы регионов будет не финансовый отчет, а количество построенных путей, поставленных трамваев и электробусов, созданных цифровых сервисов. Ранее Юга.ру писали, что мэрия Краснодара планирует заключить два трехсторонних соглашения по строительству трамвайных линий в городе. По первому контракту планируется, что трамвайные пути начнут строить в Гидрострое. Также подразумевается продление линии по улице 40 лет Победы до Багряной, со строительством трамвайного депо и далее, в сторону Восточного обхода. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей.

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