На Кубани и в Крыму как минимум два дня будет опасное солнце
14-15 июля на побережье Чёрного моря индекс ультрафиолетового излучения может повыситься до опасных значений
В ближайшие дни Гидрометцентр даёт неблагоприятный прогноз по повышению ультрафиолетового излучения. 14 июля оно повысится на Черноморском побережье (на Кубани и в Крыму), а 15 июля распространится на весь юг страны и Северный Кавказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«В четверг в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около семи единиц. Напомню, что порог опасного значения — это шесть единиц», — сообщил он.
При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют днём оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами, шляпу и солнцезащитные очки. На пляже пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше лучше всего пережидать жару внутри помещения. Высокий индекс излучения прежде всего опасен для кожи и глаз. В МЧС советуют пить больше воды, избегать нахождения на открытом солнце, носить головные уборы и светлую одежду.
УФ-индекс дает оценку величины излучения Солнца на поверхности Земли. Значения варьируются от безопасного 0 до экстремального 11+.
- 0–2 Низкий
- 3–5 Умеренный
- 6–7 Высокий
- 8–10 Очень высокий
- 11+ Экстремальный
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