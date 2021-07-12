На Кубани обещают «опасное солнце» и 39 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды на 12–13 июля в Краснодарском крае

Гидрометцентр прогнозирует жаркое начало недели с переменной облачностью. В Краснодаре воздух днем прогреется до 35 ℃, ночью температура упадет до 18‑20 ℃. Ветер 5‑10 м/c.

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По краю обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозу. В северной и восточной части края возможна сильная жара до 39 ℃. На Черноморском побережье переменная облачность. 12 июля вечером на участке от Джубги до Магри местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем поднимется до 34 ℃, а ночью опустится до 17-22 ℃. 

Юга.ру писали, что 11 июля Главное управление Краснодарского краевого МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары. Спасатели советуют пить больше воды, избегать нахождения на открытом солнце, носить головные уборы и светлую одежду. 

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 12 июля индекс ультрафиолета составит 9 максимальных баллов, а 13-го опустится до 8. 

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Температура воды в море составит 25-26 ℃.

Погода Штормовые предупреждения

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