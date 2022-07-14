Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку для соцработников на Кубани

В Краснодарском крае соцработники могут оформить льготную ипотеку в Сбербанке, используя в качестве первоначального взноса госсубсидию в 1 млн рублей

На Кубани с начала 2022 года 67 медиков, 122 учителя и 57 сотрудников соцучреждений оформили ипотеку в Сбербанке, получив по 1 млн рублей от государства на оплату первоначального взноса. Согласно Постановлению губернатора Краснодарского края о порядке предоставления соцвыплат на приобретение, строительство и реконструкцию жилья, под данную категорию попадают педагогические и медицинские работники, а также подведомственные Министерству труда и соцразвития Краснодарского края.

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В Краснодарском отделении Сбербанка принимают заявки на ипотеку для данной категорий гражда. Они могут приобрести недвижимость, используя 1 млн рублей в качестве первоначального взноса.

«Льготная ипотека от Сбербанка призвана улучшить жилищные условия наших врачей и учителей. Почти 250 социальных работников, непрерывно проживающих в Краснодарском крае не менее 10 лет, уже получили по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Краевая программа продлится три года», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Процентная ставка по социальной ипотеке — от 5,7% годовых, максимальная сумма кредита — 6 млн рублей . Ставку можно снизить до 0,1% , если приобрести квартиру у застройщиков, которые заключили со Сбером договор субсидирования. Срок кредитования — от 1 года до 30 лет.

Под льготную категорию подпадают заемщики, которые не имеют собственного жилья, имеют недостаточную площадь или проживают в коммунальной квартире, а также семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий в связи с появлением детей.