Уроженка Майкопа стала первой женщиной, которая погибла во время спецоперации в Украине
13 июля стало известно, что в Украине погибла 35-летняя уроженка Майкопа Анастасия Савицкая. У нее осталось двое детей
В Волгограде 13 июля похоронили ефрейтора Анастасию Савицкую, которая погибла в ходе специальной военной операции (СВО). Она была уроженкой Майкопа и до начала СВО служила в воинской части № 98538 в Невинномысске, сообщил волгоградский портал V1.
С ВС РФ она связала свою жизнь еще в 18 лет. Начинала служить в железнодорожных войсках в Волгограде, а затем в Невинномысске. Где и при каких обстоятельствах погибла Савицкая, не уточняется.
«Настя, с вашего позволения я ее так буду называть, была очень добрая. Ее отличала одна особенность: она была в первых рядах всех инициативных групп. С начала спецоперации также была небезучастна: мы вместе помогали собирать гуманитарную помощь. А потом сама поехала на Украину», — сказал заместитель командира по военно-политической работе воинской части № 98538 майор Сергей Миночкин.
У погибшей остались муж и двое детей. Ее супруг тоже военнослужащий. С ним они познакомились после перевода в Невинномысск. Сейчас он на военной пенсии. Известно, что дочке 9 лет.
Как писали Юга.ру, 12 июля глава Усть-Лабинска сообщил о смерти в Украине 26-летнего Никиты Елистратова. У него остались мама и 9-летняя сестра.