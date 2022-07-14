Уроженка Майкопа стала первой женщиной, которая погибла во время спецоперации в Украине

В Волгограде 13 июля похоронили ефрейтора Анастасию Савицкую, которая погибла в ходе специальной военной операции (СВО). Она была уроженкой Майкопа и до начала СВО служила в воинской части № 98538 в Невинномысске, сообщил волгоградский портал V1.

С ВС РФ она связала свою жизнь еще в 18 лет. Начинала служить в железнодорожных войсках в Волгограде, а затем в Невинномысске. Где и при каких обстоятельствах погибла Савицкая, не уточняется.

«Настя, с вашего позволения я ее так буду называть, была очень добрая. Ее отличала одна особенность: она была в первых рядах всех инициативных групп. С начала спецоперации также была небезучастна: мы вместе помогали собирать гуманитарную помощь. А потом сама поехала на Украину», — сказал заместитель командира по военно-политической работе воинской части № 98538 майор Сергей Миночкин.

У погибшей остались муж и двое детей. Ее супруг тоже военнослужащий. С ним они познакомились после перевода в Невинномысск. Сейчас он на военной пенсии. Известно, что дочке 9 лет.