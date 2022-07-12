В Усть-Лабинске похоронили военного, погибшего в Украине

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала Станислава Гайнюченко, t.me/sa_gai
    © Скриншот телеграм-канала Станислава Гайнюченко, t.me/sa_gai

В Украине погиб 26-летний военный из Краснодарского края. С ним простились в Усть-Лабинске

Глава Усть-Лабинска Станислав Гайнюченко написал в своем телеграме, что во время СВО в Украине погиб 26-летний житель Усть-Лабинска Никита Елистратов. 

«После прохождения обучения в военной артиллерийской академии был зачислен на службу в Ростове-на-Дону. Всю cвoю жизнь oн пocвятил cлyжeнию Poдинe. Beчнaя пaмять!», — написал Гайнюченко.

В телеграм-канале «Наш Усть-Лабинск» написали, что погибший служил в должности командира взвода — старшего офицера. В 2013 году он окончил местную школу, а затем поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

Похоронили Никиту Елистратова 9 июля на кладбище в Усть-Лабинске. У него осталась мама и 9-летняя сестра.

Юга.ру ранее писали о смертях военных из Краснодарского края в Украине. В начале июня там погиб 24-летний военный из Гулькевичского района. А 30 июня чиновники передали медаль родителям погибшего в ходе СВО Матвея Паракевича.

смерть Украина Усть-Лабинский район

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