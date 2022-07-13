Жители Кубани смогут увидеть самое большое суперлуние

В ночь с 13 на 14 июля произойдет самое большое суперлуние 2022 года. Синоптики рассказали, в какое время явление будет лучше всего видно на Кубани

В Московском планетарии сообщили, что в ночь с 13 на 14 июля состоится самое большое суперлуние в 2022 году.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км (перигей) и совпадает с полнолунием. Совпадения этих двух моментов бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко, пояснили в пресс-службе планетария.

13 июля 2022 года разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9,5 часов. Перигей произоизошел 13 июля в 12:09. Луна подошла к Земле на 357 тыс. 263 км и оказалась на минимальном расстоянии от Земли в 2022 году. Видимый диаметр Луны — 33 минуты 27 секунд. Полнолуние наступит в 21:38.

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что лучше всего наблюдать за явлением в первой половине ночи. Ближе к утру некоторые районы Кубани накроет туман. Также в ночные часы будет облачно, но плотность облаков позволит рассмотреть суперлуние.

А на Черноморском побережье 14 июля синоптики пообещали дожди с грозой и сильным ветром.