Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 14 июля

Триллер «Открытое море: Монстр глубины» (16+) рассказывает о пяти подругах, которые прибыли на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Их отдых омрачает огромная акула, которая начинает преследовать девушек.

Главная героиня детективного триллера «Одержимая» (16+) — судмедэксперт Лиза. Она ведет крайне свободный образ жизни и часто вступает в случайные сексуальные связи на одну ночь. Однажды на секционном столе перед ней оказывается тело девушки, с которой она накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины.

Мелодрама «Страна Саша» (16+) рассказывает про 17-летнего парня Александра, который никак не может определиться, куда поступать, и избегает серьезных отношений. Он считает, что всему виной отец, бросивший его в раннем детстве. Знакомство с девушкой Женей и встреча с папой заставляют парня повзрослеть.

Триллер «Месть Банши» (16+) рассказывает о Делайле — агенте ЦРУ, которая после смерти отца стала киллером. Спустя много лет после утраты родителя ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы отомстить за утрату родственника.

Драма «Самый лучший друг» (12+) рассказывает о псе по имени Дюк, который сбежал с подпольных собачьих боев. Израненный, он встречает девочку-подростка, которая никак не может найти общий язык с семьей. Благодаря ей животное получает второй шанс обрести новый дом, однако Дюка начинает искать его бывший хозяин.

Премьеры прошлой недели можно посмотреть здесь. Кроме того, в краснодарских кинотеатрах показывают музыкальную мелодраму «Шербурские зонтики» 1964 года.

А 16 июля в Краснодаре и Анапе пройдут бесплатные показы в рамках фестиваля уличного кино. Зрители увидят девять короткометражных лент, в том числе с участием известных актеров.