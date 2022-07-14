Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 14 июля

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Открытое море: Монстр глубины», реж. Эндрю Трауки, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/c/InratingRu
    Кадр из фильма «Открытое море: Монстр глубины», реж. Эндрю Трауки, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/c/InratingRu

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 14 июля

Триллер «Открытое море: Монстр глубины» (16+) рассказывает о пяти подругах, которые прибыли на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Их отдых омрачает огромная акула, которая начинает преследовать девушек.

Австралия
Режиссер Эндрю Трауки

Главная героиня детективного триллера «Одержимая» (16+) — судмедэксперт Лиза. Она ведет крайне свободный образ жизни и часто вступает в случайные сексуальные связи на одну ночь. Однажды на секционном столе перед ней оказывается тело девушки, с которой она накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины.

Россия
Режиссер Игорь Волошин

Мелодрама «Страна Саша» (16+) рассказывает про 17-летнего парня Александра, который никак не может определиться, куда поступать, и избегает серьезных отношений. Он считает, что всему виной отец, бросивший его в раннем детстве. Знакомство с девушкой Женей и встреча с папой заставляют парня повзрослеть.

Россия
Режиссер Юлия Трофимова

Триллер «Месть Банши» (16+) рассказывает о Делайле — агенте ЦРУ, которая после смерти отца стала киллером. Спустя много лет после утраты родителя ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы отомстить за утрату родственника.

США
Режиссер Джон Кейес

Драма «Самый лучший друг» (12+) рассказывает о псе по имени Дюк, который сбежал с подпольных собачьих боев. Израненный, он встречает девочку-подростка, которая никак не может найти общий язык с семьей. Благодаря ей животное получает второй шанс обрести новый дом, однако Дюка начинает искать его бывший хозяин.

США
Режиссер Патрик Ри

Премьеры прошлой недели можно посмотреть здесь. Кроме того, в краснодарских кинотеатрах показывают музыкальную мелодраму «Шербурские зонтики» 1964 года.

А 16 июля в Краснодаре и Анапе пройдут бесплатные показы в рамках фестиваля уличного кино. Зрители увидят девять короткометражных лент, в том числе с участием известных актеров.

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