В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Шербурские зонтики» 1964 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Шербурские зонтики», реж. Жак Деми, 1964 год © Скриншот видео с YouTube-канала Cameralabs, www.youtube.com/c/cameralabsHD
    Кадр из фильма «Шербурские зонтики», реж. Жак Деми, 1964 год © Скриншот видео с YouTube-канала Cameralabs, www.youtube.com/c/cameralabsHD

В краснодарских кинотеатрах сети «Монитор» с 14 июля будут показывать музыкальную мелодраму «Шербурские зонтики» 1964 года

Кинолента режиссера Жака Деми c музыкой французского композитора Мишеля Леграна и актрисой Катрин Денёв в главной роли удостоена главного приза Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».

Женевьева Эмери работает в магазине своей матери, продает зонты. Гийом Фуше работает автомехаником на станции техобслуживания. Они влюблены друг в друга и проводят вместе всё свободное время. Вскоре парня забирают на два года в армию и отправляют в Алжир, где идет война. Через некоторое время Женевьева узнает, что беременна. Не получая вестей от любимого, девушка, чтобы спасти семью от полного разорения, соглашается на брак с состоятельным ювелиром Роланом Кассаром.

Отреставрированная версия картины будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже. Возрастное ограничение 16+.

Кроме того, 14 июля в 19:30 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» состоится спецпоказ с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым. После просмотра зрители смогут поделиться впечатлениями от увиденного и обсудить ленту с гостем.

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