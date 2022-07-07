Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 7 июля

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 7 июля

Главные герои мелодрамы «Первая любовь» (16+) — школьники Джим и Энн, которые готовятся к поступлению в университет. Но вспыхнувшее между ними романтическое чувство может испортить их планы. Ради будущего подросткам предстоит сделать сложный выбор. США

Режиссер А.Дж. Эдвардс

Комедия «Булки» (16+) рассказывает о Тане Бабаниной из подмосковного Протвино, которая отлично печет кондитерские изделия и мечтает о собственном кафе. Однажды утром она просыпается одна на Шри-Ланке без денег и документов, зато с похмельем, в зимнем пальто и под одной крышей с тремя мужчинами. Россия

Режиссер Олег Асадулин

Главные герои комедии «Супер Майки» (16+) — стриптизер Джоррит и его лучший друг Бас. Они мечтают о своем стриптиз-клубе. Чтобы реализовать бизнес-идею, парни отправляются из Голландии в Майами. Нидерланды

Режиссер Йохан Нийенхейс

Детективный триллер «Венецияфрения» (18+) рассказывает о компании испанцев — Иса, Сусана, Аранца, Хави и Хосе, которые отправляются в город на северо-востоке Италии, чтобы отпраздновать девичник. Однако путешествие с первых минут идет не по плану. Сначала ребята сталкиваются с навязчивым и неприятным ряженым в костюме шута Риголетто, а наутро после закрытой вечеринки не могут найти Хосе. Более того, они даже не могут предоставить полиции доказательства его существования. Испания

Режиссер Алекс де ла Иглесиа

Мультфильм «Побег из космоса» (6+) рассказывает о медведе Брэмбле, который с детства местал стать героем. И однажды ему выпадает такой шанс. Он знакомится в лесу с пришельцем Эви, от которого получает суперспособность: теперь Брэмбл может реализовать любое желание одной силой мысли. Оказалось, что народ Эви покинул планету много лет назад, и пришелец вернулся, чтобы передать землянам новейшую технологию. Однако следом за ним из космоса прибывают пираты с целью захватить власть во Вселенной. Помочь Эви вызывается медведь Брэмбл и его пушистые друзья. Китай

Режиссер Линь Хуэйда

Главная героиня хоррора «Обряд» (16+) Грэйс росла в приюте и никогда не знала своих родителей. Спустя годы она решает пролить свет на прошлое и вместе со своим парнем отправляется из Нью-Йорка в сельскую глушь на юге страны. В доме начинают происходить странные вещи, а потом к жилищу и вовсе приходят представители некоего мистического культа, которые с помощью Грейс планируют исполнить апокалиптическое пророчество. США

Режиссер Рич Рэгсдэйл

Аниме «Влюбленные в небо» (12+) рассказывает о школьнице Тамаки Цуру, которая после поступления в колледж бросает занятия волейболом и вступает в местный клуб планеристов. Там она находит новых друзей, с которыми ее ждет масса захватывающих приключений. Япония

Режиссер Масаки Татибана

Хоррор «Молох» (16+) рассказывает о языческом божестве, известном по массовым жертвоприношениям. Однажды при археологических раскопках ученые находят тела последователей религиозного культа. После этого в городе начинают происходить мистические события, указывающие на то, что древнее зло пробудилось и ищет новых жертв. Нидерланды

Режиссер Нико ван ден Бринк