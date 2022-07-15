Колбасные изделия новой линейки ITALIANO от «Агрокомплекса» купили более 200 тыс. человек

«Агрокомплекс» исследовал потребительский спрос на итальянскую линейку колбасных изделий. С момента ее запуска — с начала 2022 года — новые продукты купили более 200 тыс. человек

В этом году «Агрокомплекс» запустил в продажу новинку с южноевропейскими вкусовыми акцентами: линейка колбасных изделий ITALIANO включает два вида сосисок, два вида полукопченых колбасок и варено-копченую колбасу. В их составе натуральные травы, овощи, специи и сыр, свойственные традиционным вкусам средиземноморской кухни. По статистике маркетологов компании, эти продукты купили более 200 тыс. человек.

«При вводе новых рецептур «Агрокомплекс» всегда опирается на предпочтения своих покупателей и активно реагирует на отзывы. Исследования потребительского спроса на итальянскую линейку показали, что все виды продукции пришлись по вкусу нашим покупателям. За шесть месяцев после выхода новинок на полки магазинов мы реализовали по всем каналам продаж 104 тонны этих колбас и сосисок, 76 тонн из этого объема — в собственной торговой сети», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Как показало исследование, полукопченые колбаски полюбились покупателям оригинальным ароматом вяленого мяса, нотами белого перца и чеснока. Варено-копченая колбаса со структурным, мясным рисунком на срезе запомнилась ароматом фенхеля и черного перца. В составе сосисок понравились вкус и аромат сушеных трав: базилика, майорана, орегано, розмарина, а также кусочки вяленых томатов и сыра. Колбаски с удовольствием употребляют как в холодном, так и подогретом виде в любое время приема пищи. А полукопченые колбаски с белым перцем и чесноком, а также с сыром и паприкой высоко оценили любители жареного на гриле.

«При всех новшествах мы придерживаемся традиционных технологий, сохраняя на стабильно высоком уровне параметры качества, свежести и безопасности, свойственные всей продукции «Агрокомплекса». В производстве мы используем охлажденное мясо с собственных ферм и натуральные пряности», — отметил директор мясокомбината «Выселковский» Игорь Петрук.